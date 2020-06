«Die Preise könnten sogar noch etwas steigen»

Dieser Artikel wurde vom Walde & Partner Immobilien AG aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den CH Media Richtlinien für Paid Content. Mattia Bonasso, Sie sind von Anfang an als Geschäftsstellenleiter in Baden mit dabei. Wie hat sich der Markt seither entwickelt? Der Immobilienmarkt im Kanton Aargau ist über die vier Jahre recht stabil gewachsen und hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die Nachfrage ist gestiegen und Wohneigentum hat stark an Wert zugenommen. Pluspunkte der Region sind die hohe Anzahl Arbeitsplätze, gute Verkehrsverbindungen und allgemein eine hohe Lebensqualität. Das spiegelt sich auch in den Immobilienpreisen wider. Was war für Sie persönlich der Höhepunkt der letzten Jahre? Schwer zu sagen. Das ist das Schöne an meiner Arbeit: Praktisch jeder Auftrag ist am Ende gekrönt von sehr viel Emotion – die Glücksgefühle der jungen Familie bei der Beurkundung und Schlüsselübergabe, ihre Freude auf den lang ersehnten Einzug ins passende Eigenheim… Und auch für Verkäufer beginnt jedes Mal ein neuer Lebensabschnitt.

Die Corona-Krise wird an der hohen Nachfrage nichts ändern.

Und der Tiefpunkt? Unser Bürowechsel fiel mitten in die Corona-Zeit. Das war etwas schwierig. Zudem hätten wir den Umzug natürlich gerne gebührend gefeiert. Aber immerhin: Jetzt sind wir zuversichtlich, für den kommenden Aufschwung in passenden Büros an der richtigen Lage zu sein. Sie sind vom Theaterplatz an die Bruggerstrasse 55 gezogen. Wie beurteilen Sie den neuen Standort? Obwohl wir erst seit zwei Jahren am Theaterplatz waren: Dieser Umzug war eine Chance, die es nicht zu verpassen galt. Die Räume passen perfekt, sind frisch umgebaut und grosszügig. Die Sichtbarkeit ist top, unsere Kunden profitieren von einer exzellenten Erreichbarkeit mitten in der Stadt.

Wie viele Personen arbeiten heute in Ihrem Team? Vor vier Jahren haben wir in Baden zu zweit angefangen, heute sind wir vier: eine Koordinatorin, zwei Immobilienberaterinnen – darunter seit kurzem eine Expertin Neubau – und ich als Leiter. Wir können aber zudem auf die Unterstützung unserer Kollegen am Hauptsitz in Zollikon stützen, unter anderem für IT, Grafik und Marketing. Die Firma zählt insgesamt über 60 Mitarbeitende. Die lokale Verankerung ist für Immobilienvermittler sehr wichtig. Walde & Partner hebt das als unabhängiges, schweizerisches Familienunternehmen immer wieder hervor. Wie sind Sie mit der Region verbunden? Ich selbst bin in Baden geboren, habe hier die Lehre absolviert und fast das ganze Leben hier verbracht. Meine Frau arbeitet auch in Baden, wir wohnen in einer Nachbargemeinde.

Praktisch jeder Auftrag ist am Ende gekrönt von sehr viel Emotion.

Was gefällt Ihnen hier besonders? Der Mix aus urbanem Leben und ländlicher Gemütlichkeit. Baden ist eine lebhafte Kleinstadt, und doch kennt man sich. Das Gastronomie-Angebot schätze ich sehr, und natürlich ist die Badenfahrt immer ein Highlight. Gleichzeitig verbringen meine Familie und ich viel Zeit in der Natur, besonders gerne am Hallwilersee und in den Auenlandschaften an der Aare. Welches sind im Aargau die Gebiete, die bei Immobilienkäufern am meisten im Trend sind? Einerseits sind die Städte Baden und Aarau selbst und ihre unmittelbare Umgebung sehr hoch im Kurs, vor allem für ein urban orientiertes Publikum, und natürlich das Limmattal wegen der Nähe zu Zürich. Andererseits die steuergünstigen Gemeinden und aussichtsreichen Sonnenhanglagen am Mutschellen und am Hallwilersee. Was war die aussergewöhnlichste Immobilie, die Sie je im Angebot hatten? Mir persönlich gefiel ein Wohnhaus mit Atelier in Würenlos ganz besonders, das ein renommiertes Architektenpaar für einen Künstler erbaut hat: Von aussen ein einfaches Blockhaus im Wald, scheinbar völlig abgeschieden zwischen Waldrand und Furtbach. Drinnen loftartig gross, alles sehr nachhaltig und naturverbunden. Ein sagenhaftes Ambiente.

Aktuell haben wir das Privileg, ein aussergewöhnliches Neubauprojekt von Mario Botta zu vermarkten: Direkt am Limmatknie im Bäderquartier von Baden entstehen 38 Mietwohnungen. Das ist eines der wenigen Wohnhäuser des Architekten, der sonst eher für öffentliche Gebäude wie Kirchen, Bahnhöfe, Geschäftshäuser berühmt ist.

Würde ich bei dieser Person ein Haus kaufen?

Welche Tipps können Sie für die Wahl eines Maklers geben? Es gibt zwei wichtige Faktoren: erstens natürlich Kompetenz, Know-how und Erfahrung. Handelt es sich um eine etablierte Firma? Kann sie gute Referenzen in der Region vorweisen? Ist sie Mitglied bei anerkannten Branchenverbänden wie der Schweizer Maklerkammer? Zweitens aber immer auch das Bauchgefühl. Vertrauen Sie diesem Menschen? Als Verkaufskunde würde ich mich immer fragen: Wäre ich Käufer, würde ich bei dieser Person ein Haus kaufen? Gibt es etwas aus Ihrer Tätigkeit, woran Sie sich noch lange erinnern werden? Ein Verkauf für eine sechsköpfige Erbgemeinschaft. Vier der Erben wohnten im Ausland, nur zwei in der Schweiz. Eine Herausforderung: zähe Verhandlungen in Videokonferenzen unter Beachtung verschiedener Zeitzonen, von Dubai bis Australien. Erbteilungen von Immobilien sind nie einfach. Deshalb raten wir generell, sich frühzeitig Gedanken zum Vererben der eigenen Liegenschaft zu machen, und zu den entsprechenden Konsequenzen für die Erben. Wir sind im Zuge der Corona-Pandemie gerade dabei, den Weg zurück zu einer gewissen Normalität zu finden. Wie lief die Arbeit von Walde & Partner während des Lockdowns? Am Anfang war es etwas ruhiger. Die Leute waren aber auch viel flexibler in ihren Terminen, zum Beispiel für Besichtigungen, die mit gebotener Distanz und viel Desinfektionsmittel weiterhin stattfanden. Wir waren wie gewohnt erreichbar, wenn auch meist im Home Office. Zudem haben wir neu virtuelle Erstbesichtigungen via Skype oder Facetime angeboten. Und wir haben begonnen, für jede Immobilie Videorundgänge zu filmen. Dies wollen wir künftig konsequent weiterführen. Ansonsten läuft das Geschäft bei uns heute eigentlich schon fast wieder normal… einmal abgesehen vom Verzicht aufs Händeschütteln. Blick in die Kristallkugel: Wie sehen Sie die Zukunft des Immobilienmarkts in der Region? Meiner Einschätzung nach wird die Corona-Krise an der hohen Nachfrage in absehbarer Zeit nichts ändern. Das Bevölkerungswachstum bleibt überdurchschnittlich, die Zinsen tief. Vermutlich werden aber eine Zeitlang weniger Objekte auf den Markt kommen, weil die Menschen gerade andere Prioritäten haben, als Ihre Liegenschaft zu verkaufen. Damit wird das Angebot knapper, die Preise könnten sogar etwas steigen. Die Quarantänezeit hat vielen Menschen vielleicht auch bewusst gemacht, wie wertvoll ein Zuhause ist, in dem man sich wohlfühlt.