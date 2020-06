«Das Bankgeschäft ist Vertrauenssache»

Stefan Roth: Da wir die digitale Transformation in der UBS schon seit vielen Jahren vorantreiben, konnten wir nach dem Lockdown schnell und flexibel umschalten. So waren auch jene Mitarbeiter, die im Homeoffice im Einsatz waren, von Beginn an vollumfänglich für ihre Kunden da und konnten mit ihnen über Skype und andere Kanäle weiterhin den Kontakt pflegen sowie sämtliche Geschäfte abwickeln.

Wie sind die Geschäftskunden mit dieser anspruchsvollen Situation umgegangen?

Daniel Vega: Sie haben sie mit viel Engagement angenommen und das Beste daraus gemacht. Am Anfang war es sicher ungewohnt, eine Besprechung via Skype durchzuführen. Man hat sich jedoch schnell daran gewöhnt und auch die Vorteile darin gesehen. Unser Glück ist es, dass von einer Kontoeröffnung, über die Abwicklung des Zahlungsverkehrs bis zur Beantragung eines Online-Kredits heute praktisch alles auf digitalem Weg möglich ist.

Die Situation an der Börse war in den vergangenen Wochen äusserst turbulent. Welche Plattformen bietet die UBS in dieser Sache ihren Kunden an?

Roth: Wir verfolgen einen ganzheitlichen, konzeptionellen Ansatz, bei dem wir auch in turbulenten Märkten nicht die vereinbarte Strategie aus den Augen verlieren. Daneben stellen wir den Kunden regelmässig Informationen und Markteinschätzungen von unseren Spezialisten via Live-Webcasts zur Verfügung.

Mit welchen Ängsten und Fragen rund um das Thema Digital Banking wurden Sie in dieser Zeit konfrontiert?

Vega: Die jüngeren Generationen sind praktisch mit der Digitalisierung aufgewachsen. Für sie ist es völlig normal, die vorhandenen Apps mit all ihren Möglichkeiten zu nutzen. Bedenken sind da praktisch keine vorhanden. Die ältere Generation hat da zum Teil eine etwas andere Einstellung. Fragen rund um das Thema Sicherheit sind keine Seltenheit. Auch wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren, ist bei Geschäftskunden, die noch in der analogen Zeit aufgewachsen sind, häufig etwas mehr Vorsicht vorhanden. Aber auch in diesem Kundensegment sehen wir, dass die Nutzung von digitalen Kanälen laufend zunimmt und die Vorteile von Digital Banking erkannt werden. Gerade für Unternehmenskunden ist es wichtig, dass sie den Anschluss nicht verlieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Beispielsweise konnten die Notkredite des Bundes «lediglich» elektronisch beantragt werden.