Calida-CEO Reiner Pichler tritt zurück

(jwe/mim) Reiner Pichler tritt von seiner Funktion als Group CEO von Calida zurück. In der Medienmitteilung des Unternehmens mit Sitz in Sursee wird die Entscheidung von Pichler wie folgt begründet: «Er wird sich neuen Aufgaben stellen, die ihm mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung ermöglichen und keine hundertprozentige Präsenz mehr erfordern.»