Staudenmann, Aeschbacher und Orlik feiern grosse Siege

Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher als Sieger des Berner Kantonalfests in Tramelan sowie Armon Orlik als Sieger des Nordostschweizer Fests in Mollis sind die Triumphatoren vom Sonntag.

Hatte er in der Saison 2022 achtmal den 2. Platz belegt - auch am Eidgenössischen Fest in Pratteln -, kennt Staudenmann in dieser Saison nur den Sieg. Nach drei Siegen an Gauverbandsfesten und dem Triumph vom letzten Sonntag am Schwarzsee hat er nun erstmals das Berner Kantonale für sich entschieden. Aeschbacher hatte seinen 6. Gang mit der Maximalnote bereits absolviert und wusste, dass er, unbesehen vom Ausgang des Duells Staudenmann - Wenger, allein oder ex aequo Festsieger werden würde. Der Emmentaler, nunmehr 14-facher Kranzfestsieger, hatte das Berner Kantonale auch schon 2019 gewonnen.

Am Nordostschweizer Fest zeigte sich Orlik in der besten Form seit langem. Er gewann alle sechs Duelle, im Schlussgang auch jenes gegen Domenic Schneider. Ein Remis hätte dem Maienfelder für den vierten Sieg am Nordostschweizer Fest und dem insgesamt 20. Kranzfestsieg gelangt. Der zweifache Saisonsieger Schneider hingegen musste gewinnen. In der vorletzten Minute wollte der massige Thurgauer mit einem riskanten Schlungg-Versuch die letzte Chance packen. Er landete - wie es vielen Schlunggern ergeht - selber auf dem Rücken. (sda)