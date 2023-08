Mityukov und Mamié ziehen in die Halbfinals ein

Roman Mityukov und Lisa Mamié erreichen an der WM in Fukuoka in ihren Paradedisziplinen die Halbfinals. Der Genfer schwimmt über 200 m Rücken sogar die zweitbeste Zeit der Vorläufe. Mityukov, 2002 WM-Siebenter in Budapest und EM-Vierter in Rom, schlug nach 1:57,24 Minuten an und blieb damit nur eine Sekunde über den von ihm gehaltenen Schweizer Rekord von 1:56,22 Minuten. Die Halbfinals sind für Donnerstag um 14:33 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

Lisa Mamié, die Europameisterin über 200 m Brust, zeigte sich am Donnerstagmorgen weniger überzeugend. Mit 2:26,55 Minuten belegte die Zürcherin bloss den 15. Rang. Sie war nur um fünf Hundertstel schneller als die erste Nichtqualifizierte und blieb über vier Sekunden hinter ihrer Bestmarke (2:22,05) zurück. Die Halbfinals finden um 14:19 Uhr statt. Die dritte Vertreterin von Swiss Aquatics, die am Donnerstag in Japan im 50-m-Becken an den Start ging, schied wie schon über 50 m und 100 m Rücken bereits in den Vorläufen über 100 m Crawl aus. Nina Kost, die für Genève-Natation schwimmt, erreichte in 56,60 den 32. Rang. (sda)