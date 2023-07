Kluivert steigt in exklusiven Kreis auf

Justin Kluivert wechselt von Europa-League-Finalist AS Rom zu AFC Bournemouth in die englische Premier League und steigt damit in einen sehr exklusiven Kreis auf. Der 24 Jahre alte niederländische Stürmer, für den Bournemouth rund elf Millionen Euro Ablöse zahlt, wird damit zum erst vierten Spieler mit Einsätzen in allen fünf grossen europäischen Ligen.

Justin Kluivert, Sohn des frühere Weltklasse-Angreifers Patrick Kluivert, hatte in der Bundesliga-Saison 2020/21 als Roma-Leihgabe aus Italiens Serie A 19 Bundesliga-Spiele (drei Tore) für RB Leipzig bestritten. Zudem lief er für OGC Nizza in Frankreichs Ligue 1 und in Spanien für den FC Valencia auf. Vor Kluivert hatten nur drei Spieler Partien in allen fünf Top-Ligen bestritten: der Rumäne Florin Raducioiu, der Däne Christian Poulsen und der Montenegriner Stevan Jovetic. (sid)