Evenepoel startet nicht an der Tour de France

Der belgische Strassenrad-Weltmeister Remco Evenepoel wird nicht bei der Tour de France an den Start gehen. Das bestätigte der Jungstar am Rande der Tour de Suisse. «Es gab Gespräche, aber sehr schnell wurde es ein Nein», sagte Evenepoel, der als Topfavorit in den Giro d’Italia gegangen war, dort aber wegen einer Corona-Infektion nach zwei Etappensiegen und als Träger des Rosa Trikots aufgeben musste. Danach war über einen Start des 23-Jährigen bei der am 1. Juli in Bilbao beginnenden Frankreich-Rundfahrt spekuliert worden.

«Ich habe mich sechs Monate auf den Giro vorbereitet und war in Topform. Dann war ich zehn Tage vom Rad runter und es ist nicht einfach, sich für ein Rennen wie die Tour in Form zu bringen», so Evenepoel, der hinzufügte: «Wenn ich bei der Tour starte, ist es All in. Ich will zu 150 Prozent in Form sein. Das war nicht möglich, also ist es eine logische Entscheidung.»

Evenepoel, der in seiner Heimat mit dem legendären Eddy Merckx verglichen wird, ist bei der Tour bislang noch nicht gestartet. Nach seinem Vuelta-Sieg 2022, wollte er in diesem Jahr den Giro gewinnen und 2024 dann die Tour in Angriff nehmen. «In Zukunft werde ich sicher dabei sein. Man muss sich noch etwas gedulden», sagte Evenepoel, der in diesem Jahr wie im Vorjahr den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewann. Bei der Tour wird in diesem Jahr wieder mit einem Duell zwischen dem dänischen Vorjahressieger Jonas Vingegaard und dem zweimaligen Champion Tadej Pogacar aus Slowenien gerechnet. (dpa)