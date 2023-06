Ehammer will Olympia-Limite in Basel schaffen

Simon Ehammer und seine Entourage haben den Terminplan für die kommenden Wochen fixiert. Der Appenzeller nimmt entgegen der ursprünglichen Planung am 17. und 18. Juni an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Basel teil. Ehammer will in anderthalb Wochen am Rheinknie den Nuller von Götzis korrigieren. Im Vorarlberg hat der WM-Dritte im Weitsprung ausgerechnet in seiner Paradedisziplin den Balken dreimal übertreten.

In Basel wird Ehammer als Zehnkämpfer erneut die Olympia-Limite von 8460 Punkten ins Visier nehmen. Im vergangenen Sommer hatte er als Zweiter der EM in München diese Marke bereits erreicht, der Zeitpunkt lag aber ausserhalb der Qualifikationsperiode für die Spiele in Paris 2024. Vor dem Meeting in Basel misst sich der 23-Jährige im Rahmen der Diamond League am Freitag in Paris und nächste Woche in Oslo mit den Weitsprung-Spezialisten. (sda)