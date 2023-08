Bezahldienst Nach Panne am Mittwochmorgen: Twint funktioniert wieder Die Bezahlapp Twint hat sich mittlerweile in der ganzen Schweiz etabliert. Umso grösser war die Aufregung, als der Dienst am Mittwoch zeitweise nicht mehr funktionierte.

Der Bezahldienst Twint war am Mittwoch von einer Störung betroffen. David von Moos

Rien ne va plus bei Twint. Wer am Mittwochmorgen mit dem beliebten Bezahldienst einkaufen oder Geld verschicken wollte, konnte das zeitweilig nicht machen. Der Dienst war «nicht verfügbar». Das wegen einer «technischen Störung», wie es in der App hiess.

Kurz vor 10.30 Uhr funktionierten die Zahlungen dann per App wieder, wie mehrere Tests auf der Redaktion zeigten. Warum es zur schweizweiten Störung kam, ist noch nicht klar. (mg)