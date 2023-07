Arbeiter entdeckt Leiche in Schacht im Schulhaus Hirschengraben

Nach dem Brand im Stadtzürcher Schulhaus Hirschengraben im April hat ein Arbeiter am Dienstag eine grausige Entdeckung gemacht. Er stiess auf eine Leiche in einem Schacht in der Schule. Die Polizei bestätigt den Leichenfund.