Ausgerechnet am Nationalfeiertag: Gewaltiger Tornado wütet in Kanada

In der kanadischen Provinz Alberta hat am Samstag ein riesiger Tornado für Verwüstung gesorgt. Der Wirbelsturm zerstörte mehrere Gebäude und Fahrzeuge. Ausserdem wurden mehrere Kühe und Hühner in den Tod gerissen.