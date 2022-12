Wintereinbruch Eisig kalter Sonntag: Im Mittelland stieg die Temperatur nicht über null Grad Celsuis In weiten Teilen der Deutschschweiz wurden am Sonntag durchgehend Minustemperaturen gemessen. Die kalte Luft sorgt für einen klaren Nachthimmel und gute Sicht auf Sternschnuppen.

Schnee und Kälte: Im Flachland stiegen die Temperaturen vielerorts nicht über null Grad Celsius. Keystone

Das Mittelland hat den ersten «Eistag» dieses Winters hinter sich. Das heisst: An den meisten Orten verharrte das Thermometer den ganzen Tag unter der Null-Grad-Grenze, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Am kältesten war es in St.Gallen, wo die Höchsttemperatur gerade mal bei minus 4,5 Grad Celsius lag. In Luzern wurden maximal minus 1,8 Grad gemessen, und in Aarau minus 1,6 Grad.

In der Nacht sinken die Temperaturen gemäss Prognose im Flachland auf minus 5 bis minus 10 Grad Celsius. Bereits die Nacht von Samstag auf Sonntag war vielerorts die bisher kälteste des Jahres. In Zürich war es mit minus 8,5 Grad sogar die kälteste Dezembernacht seit 2014.

Immerhin: Die kalte Luft beschert der Schweiz einen klaren Blick auf die in der Vorweihnachtszeit gehäuft auftretenden Geminiden-Sternschnuppen. Dank einer geringen Geschwindigkeit leuchten die Geminiden beim Verglühen relativ lang und können vom menschlichen Auge gut gesehen werden. (gb)