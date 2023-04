Wohlen Vandalen sorgen an Schulanlagen für riesigen Sachschaden – «Ein unhaltbarer Zustand für das Image der Gemeinde»

Über das Osterwochenende kam es an diversen öffentlichen Orten in Wohlen zu zerstörerischen Vandalenakten. Der Sachschaden ist beträchtlich. Nun richtet Wohlens SVP-Präsident und Einwohnerrat Roland Büchi mehrere Fragen an den Gemeinderat.