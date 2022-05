Wiederansiedlung Gut für den Tourismus, gut für die Natur: Steinböcke am Stockhorn ausgewildert Das beliebte Ausflugsziel ist um eine Attraktion reicher: Unter der Ägide der Berner Behörden wurden am Stockhorn Steinwild ausgewildert. Sie sollen dort eine neue Kolonie bilden.

Junge Steingeiss am Stockhorn: In naher Zukunft sollen bis zu 30 Tiere den Ausflugsberg bevölkern. ho Kt. Bern

Initiiert hatte das Projekt der Verein «Freunde des Stockhorns», die Federführung übernahmen die Profis vom kantonalbernischen Jagdinspektorat. Vergangene Woche entliessen sie am Stockhorn einen jungen Steinbock und zwei Geissen in die Freiheit, wie der Kanton am Montag bekannt gab. Die Tiere waren zuvor von fünf Fangteams im Wallis und im Berner Oberland eingefangen worden.

In den nächsten drei Jahren werden sie am Stockhorn weitere Gesellschaft erhalten. 30 Tiere sollen aus den bestehenden Kolonien im Aletschgebiet, am Brienzergrat und dem Schwarzmönch bei Lauterbrunnen herangeschafft werden. In einer zweiten Phase sollen nach zehn Jahren Steinböcke aus Frankreich und Italien dazukommen, um die genetische Basis der Kolonie zu verbreitern.

Feuermachen und Biwakieren verboten

«Die Ansiedlung einer Steinwildkolonie im Gebiet Stockhorn erhöht die regionale Artenvielfalt», begründet der Berner Umweltdirektor Christoph Ammann im Communiqué vom Montag das Engagement der Behörden. Dass das Stockhorn zugleich als Tourismusmagnet dient, ist für den Kanton kein Widerspruch. Das Jagdinspektorat werde neue Angebote auf ihre Wildtierverträglichkeit prüfen, heisst es in der Mitteilung.

Ausserdem habe das Regierungsstatthalteramt am Stockhorn bereits im Sommer 2021 eine Reihe von Verboten erlassen. Campieren, Biwakieren und Feuermachen sind in der Gegend seither nicht mehr erlaubt. (wap)