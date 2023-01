Wetter Um Mitternacht noch fast 20 Grad: Zum Jahresbeginn gibt es gleich einen Temperaturrekord Milde Temperaturen zum Jahresanfang: Kurz nach Mitternacht zeigte das Thermometer im jurassischen Delsberg fast 20 Grad an. Lokal liegen die Morgentemperaturen bereits über den Neujahrsrekorden.

Schwierige Situation für Wintersportler: Die Temperaturen sind in der Schweiz derzeit aussergewöhnlich hoch. Keystone

Das neue Jahr startete ausserordentlich mild: In Delsberg (JU) lag die Temperatur kurz nach Mitternacht bei 19,3 Grad, in Altdorf (UR) wurden 17,7 Grad gemessen und in Vaduz (FL) waren es 18,2 Grad, wie der Wetterdienst MeteoNews am Sonntag mitteilte. Zwar gingen die Temperaturen am Morgen etwas zurück, sie lagen mit 16,9 respektive 17 und 16,4 Grad aber noch immer über den höchsten je gemessenen Neujahrstemperaturen.

Unglaublich! Die #Morgentemperaturen sind heute lokal schon höher als die jemals an einem 1. Januar gemessene #Maximaltemperatur, so z.B. in Delsberg, Altdorf und Vaduz! Mehr zu den fast schon abartigen Temperaturen im Liveticker unter https://t.co/fd0vXwn1e3 (rp) pic.twitter.com/q6dD8ZXuKE — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) January 1, 2023

MeteoNews geht davon aus, dass Delsberg, Altdorf und Vaduz tagsüber die offiziellen Stationen mit den höchsten Temperaturen sein werden. «Um 20 Grad sollten drin liegen.» Als Grund für die warmen Temperaturen nennt der Wetterdienst «eine Durchmischung der ausserordentlichen milden Luftmassen infolge Föhns respektive Südwinds».

Bereits der Silvester zeigte sich frühlingshaft warm: In Delsberg wurden etwa 20,9 Grad registriert – der zweitwärmste Dezembertag seit Messbeginn im Jahr 1959 und ein Rekord an Silvester. Die Silvesterrekorde wurden unter anderem auch in Basel Binningen, Zürich Kloten und Davos (GR) gebrochen.

Warme Temperaturen in grossen Teilen von Europa

Laut Thomas Bucheli, Chef von «SRF Meteo», hat sich der Winter «weit in den Norden zurückgezogen». Das sagte er am Sonntag in einem Interview mit den «Tamedia-Zeitungen». «Die Frostgrenze liegt am Sonntag etwa beim 60. Breitengrad, also ungefähr auf der Linie von Helsinki über Oslo bis zum Südzipfel von Grönland.» Südlich davon gab es in vielen Gebieten Europas rekordmässige Wärme.

Zwar werden die Temperaturen nun etwas zurückgehen. Laut Bucheli bleiben sie «mutmasslich auch kommende Woche noch über der Winter-Norm von rund 4 Grad» und damit weiterhin zu mild, wie er sagte. Auch werde die Schweiz nächste Woche wieder in den Bereich von Fronten kommen. Diese bringen in höheren Lagen etwas Schnee. «Aber für Flocken bis ganz hinunter reicht es vorerst wohl kaum.»

Er gibt zu bedenken, dass der Winter offiziell erst am 21. Dezember begonnen hat. «Es gibt ja auch zum Sommerbeginn ab dem 21. Juni nicht schlagartig einfach nur noch heisses Badewetter.» Für den Wettermann ist jetzt aber vor allem die Dauer und Stärke der Wärmephase nach dem ersten Wintereinbruch aussergewöhnlich. (abi)