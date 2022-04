Wetter Schnee bis ins Flachland: Der Winter kehrt mit voller Wucht zurück Weisses Erwachen: Der Winter hat in der Nacht auf Samstag hierzulande sein Comeback gegeben. Die Schneefallgrenze sank bis ins Flachland. Vielerorts ist eine dünne Schneeschicht liegen geblieben. Und es bleibt kalt.

An vielen Orten blieb der Schnee liegen. Der Winter ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Keystone

Der April macht seinem Namen alle Ehre: Pünktlich zum Start des neuen Monats kehrt der Winter zurück. Bereits am Freitagmorgen gab es in leicht erhöhten Lagen bereits etwas Schnee – etwa in St.Gallen, wie der Wetterdienst MeteoNews twitterte. Die Schneefallgrenze lag zwischen 500 und 800 Metern und sank in der Nacht auf Samstag bis ins Flachland. Die Temperaturen sollen gemäss SRF Meteo kaum über 2 Grad steigen.

Der #Winter hat sich wie angekündigt zurückgemeldet. Letzte Nacht gab es im Norden verbreitet #Schnee bis in tiefe Lagen. Heute schneit es noch teilweise weiter. Wo und wieviel, das sagen wir Euch im aktuellen #MeteoBlog 👉 https://t.co/ZFFbaQoNUo (rv) pic.twitter.com/e9Cvy0DZYq — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) April 2, 2022

Heute Samstag gibt es nochmals etwas Neuschnee. Zudem bleibt es an diesem Wochenende für die Jahreszeit sehr kühl mit dem Tiefpunkt in der Nacht zum Montag. Gebietsweise gab es am Samstagmorgen somit ein weisses Erwachen. Am meisten Schnee fiel in höheren Lagen zwischen dem Wallis und dem Alpstein.

#brrr 🥶 Heute ist es wie Mitten im #Winter: Zeitweise fällt #Schnee bis in die tiefsten Lagen. Dazu gibt es mit schwachem bis mässigem Nordwind kaum mehr als 2 °C. Im #Tessin länger trocken und Aufhellungen möglich. ^ds pic.twitter.com/hpJIqUe5fC — SRF Meteo (@srfmeteo) April 2, 2022

Gemäss dem Wetterdienst soll es nach aktuellen Berechnungen bis am Sonntagmorgen zwischen 40 und 70 Zentimeter Neuschnee geben. Damit geht in der Schweiz eine lange Trockenzeit zu Ende. (abi/rwa)