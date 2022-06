Wetter Potzblitz: Die Gewitter kehren zu Wochenbeginn zurück Die Verschnaufpause war kurz: Bereits morgen Montag erwarten die Meteorologen die nächsten Gewitter. Allerdings dürften nicht ganz so viele Blitze über der Schweiz zucken wie letzte Woche.

Die ersten Gewitter dürften bereits in den frühen Morgenstunden folgen. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter. Das ist in der Schweiz derzeit die meteorologische Devise. Nachdem letzte Woche an vielen Orten die Hitze kräftig weggedonnert wurde, geht es wieder los. Gemäss MeteoNews sind am Sonntagnachmittag erst vereinzelt Gewitter im Jura und in den Alpen möglich.

Richtig los geht es dann zu Wochenbeginn. Am Montag muss im Laufe des Tages von West nach Ost mit teilweise kräftigen Gewittern gerechnet werden, wie der Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Lokal kann es Starkregen und Hagel geben. Allerdings dürften die Gewitter rasch wieder verschwinden. Weitgehend verschont bleiben das südliche Wallis, das Tessin und Graubünden.

In der Nacht auf Dienstag ziehen die Gewitter dann rasch nach Osten ab. Allerdings dürfte es im Laufe des nächsten Tages weitere geben. Die Prognosen sind indes unbeständig. (rwa)