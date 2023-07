Über 4500 Blitze gezählt

Am Mittwochmorgen bildete sich im westlichen Jura eine Gewitterlinie. Diese zog danach von West nach Ost über den Jura und das Mittelland, schreibt MeteoNews in ihrer Gewitterbilanz. Die Gewitter seien teils stark gewesen – mit lokal Hagel und Sturmböen. So wurde etwa in Schaffhausen eine Böe mit 116 km/h gemessen. Insgesamt registrierte der Wetterdienst über 4500 Blitze.

Am Abend gab es dagegen nur noch wenig Aktivität. Der Grund, weshalb schauer- und gewittermässig nur noch wenig ging, hat laut MeteoNews in erster Linie der Saharastaub. Dieser habe die Schauer- und Gewitterbildung stark behindert. (abi)