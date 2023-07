Drohen weitere Tropennächte?

Die Hitzetage am Wochenende könnten zu tropischen Nächten führen. Zu Tropennächten, bei denen das Thermometer nie unter 20 Grad Celsius fällt. Bis jetzt hatten wir trotz der Hitzephase im Juni im Deutschschweizer Mittelland noch keine Tropennacht. Nur am Genfersee kam es zu vier Tropennächten im Juni. Im Juli verzeichnete Grenchen eine tropische Nacht. Nun erwarten die Meteorologen erst in den Nacht auf den Montag an einigen Orten wärmere Nächte und in den Städten möglicherweise auch Tropennächte. Die sind in der Stadt häufiger als auf dem Land. In der Wissenskolumne Knellipedia erklären wir, warum es auch nach heissen Tagen eine kühle Nacht geben kann, was Gewitter zur Abkühlung beitragen und warum es in der heissen Wüste kühle Nächte gibt.