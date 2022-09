Wetter Nach Trockenheit und Hitze gibt es zum heutigen Herbstanfang ... Mit Nebel und Hochnebel beginnt am Donnerstag die dritte Saison des Jahres. Nach einem äusserst heissen und trockenen Sommer beginnt damit der Herbst. Wenn auch erst statistisch und mit erneut warmen Aussichten.

Mit dem kalendarischen Herbstbeginn kehrt am Donnerstag im Mittelland auch der Nebel zurück. Twitter/MeteoSchweiz

Es war einer der sonnigsten Sommer. Sicher ein äusserst trockener. Und auf jeden Fall der zweitwärmste seit Messbeginn. Doch nun beginnt am Donnerstag der Herbst. Vorerst zwar nur meteorologisch. Astronomisch wird die dritte Saison des Jahres nämlich erst am 23. September, 3.03 Uhr, anbrechen mit der sogenannten Tagundnachtgleiche.

Was die Wissenschaft sagt, zeigt sich laut «MeteoSchweiz» dieser Tage auch in der Natur. «Dass sich der Sommer langsam zurückzieht, erkennt man auf der Europa-Temperaturkarte mit Blick nach Nordosten», schreiben die Wetterfrösche auf Twitter.

Morgen am 1. September beginnt meteorologisch der #Herbst. Astronomisch ist es erst am 23. September soweit. Dass sich der #Sommer langsam zurückzieht erkennt man auf der #Europa-#Temperaturkarte für morgen mit Blick nach Nordosten. #Europawetter 👉 https://t.co/CihmMfw3V5 pic.twitter.com/Ef5YC3rtaw — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 31, 2022

Umgekehrt bedeutet dies hierzulande, dass «unten grau, oben blau» Einzug hält: «Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang starten wir unterhalb von 1000 bis 1300 Metern mit Hochnebelfeldern in den Tag», schreibt «MeteoNews». Die Konkurrenz von «SRF Meteo» dagegen setzt die Nebelgrenze etwas tiefer an: bei 900 bis 1200 Metern. Am Nachmittag werde es dann aber laut «MeteoNews» nochmals «verbreitet recht sonnig und warm» – mit 22 bis 25 Grad im Norden und 26 bis 27 Grad im Süden.

Pünktlich zum meteorologischen #Herbstanfang starten wir unterhalb von 1000 bis 1300m mit #Hochnebelfelder in den Tag. Am Nachmittag wird es dann verbreitet recht sonnig und warm. Weitere Details gibt es hier: https://t.co/KQGxlKQiP4 (gz) pic.twitter.com/nXW48plk0e — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) September 1, 2022

Ähnlich sagt am Donnerstag auch «SRF Meteo» den kalendarischen Start des Herbsts voraus:

Heute ist es ziemlich sonnig. Passend zum meteorologischen #Herbstbeginn hat es zunächst stellenweise #Nebel oder #Hochnebel, der sich meist auflöst. Über den Bergen gibt es #Quellwolken und besonders am Alpensüdhang stellenweise Schauer. Mit Bise um 24, im Süden bis 27 Grad. ^ja pic.twitter.com/4imaTtCwUP — SRF Meteo (@srfmeteo) September 1, 2022

Grund für diese herbstliche Wetterlage ist laut «MeteoNews» ein Zwischenhoch, derweil in Bodennähe noch immer mehr Feuchtigkeit liege, die sich am Vormittag in Hochnebelfeldern äussere. Doch bereits am Freitag werde sich aus Westen ein neues Tief nähern, dadurch werde die Luft vor allem im Westen und Süden auch tagsüber wieder angefeuchtet. Allerdings geht «SRF Meteo» davon aus, dass es auch am Freitag nochmals verbreitet Nebelfelder geben könnte.

Am Samstag dagegen werde sich dann wieder eine wechselhafte Südwestlage einstellen. Laut ersten Aussagen dürfte es kommende Woche dann allerdings nochmals richtig warm bis heiss werden.