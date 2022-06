Wetter Hitzemonat: Dieser Juni war einer der wärmsten überhaupt - die Abweichung beträgt mehrere Grad Der Juni 2022 war deutlich wärmer als im normalen langjährigen Mittel. Die Abweichung beträgt durchschnittlich drei Grad, im Westen war es gebietsweise sogar noch mehr.

Die Hitzewelle liess im Juni die Temperaturrekorde purzeln. Keystone

Den Rekord von 2003 kann der Juni 2022 nicht knacken. Dennoch wird es einer der wärmsten ersten Sommermonate seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie der Wetterdienst Meteonews.ch am Montag meldete, beträgt die Abweichung vom langjährigen Mittel derzeit rund drei Grad, im Westen lag sie vielerorts noch höher. Damit komme der Juni 2022 an zweiter bis vierter Stelle der wärmsten je gemessenen Junimonate, heisst es in der Mitteilung.

Die höchsten Juni-Temperaturen gab es mit 36,9 Grad in Beznau, mit 36,6 Grad in Biasca und mit 36,5 Grad in Neuenburg. Die Rekorde wurden während der Hitzewelle in der zweiten Dekade des Monats erreicht, heissester Tag war der 19. Juni. Vergleichbare Temperaturen seien im Juni selten, so Meteonews.ch. Bemerkenswert sei auch die Dauer der frühen Hitzewelle. In Sion gab es neun, in Genf acht, im Mittelland zwischen drei und sieben Tage mit über 30 Grad. Normal wären für den Juni zwischen einem und drei Hitzetagen.

Beim Niederschlag zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Regionen. So gab es im zentralen Mittelland wegen der heftigen Gewitter einen Niederschlagsüberschuss, im südlichen Wallis dagegen ein grösseres Defizit. Über die ganze Schweiz gemittelt lag die Niederschlagsmenge etwa zehn Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. (wap)