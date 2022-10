Wetter Ein Oktober der Extreme: Die Schweiz erlebte noch einmal einen Sommertag Nach dem Hitzesommer nun der Hitzeherbst: Dank Föhn und warmen Luftmassen wurde am Sonntag in der Schweiz die 25-Grad-Marke geknackt.

Auch im Oktober konnte man in der Schweiz durchaus noch gut ohne T-Shirt die Sonne geniessen. Keystone

Ende Oktober ist es immer noch ein bisschen Sommer. Wie Meteonews am Sonntag schreibt, wurden in Chur 25,4 Grad gemessen. Damit war dieser 30. Oktober laut des Wetterdiensts «der späteste Sommertag seit Messebeginn». «Grund dafür sind zum einen die warmen Luftmassen, welche mit einer Südwestströmung zum Alpenraum transportiert wurden, zum anderen half der Südföhn nach», heisst es bei Meteonews.

Im Rheintal war es generell sehr warm. Aber auch im Reusstal wurden über 23 Grad gemessen. In La Brévine, wo im Winter oft Temperaturen weit unter 0 gemessen werden, war es auch noch 21,5 Grad warm. Damit war es in der Neuenburger Gemeinde sogar wärmer als in Locarno (21,3 Grad).

Nun wird es wieder Zeit für die Jacke

Bevor jetzt die kurzen Hosen wieder aus der Mottenkiste geholt werden, warnt Meteonews: «Weitere Sommertage sind zurzeit nicht mehr in Sicht». Spätestens ab der zweiten Wochenhälfte werden Temperaturen erwartet, «welche für die Jahreszeit eher üblich sind.» Das sind dann eher 10 als 25 Grad.

Der Wetterdienst des Bundes, Meteoschweiz, spricht dann auch von einem «extrem warmen Oktober ». Nur gerade der erste Tag des Monats war unterdurchschnittliche kalt. «Alle anderen Tage verliefen überdurchschnittlich warm», so Meteoschweiz. «Insgesamt wird der Oktober im Schweizer Mittel etwa 3,8 Grad zu warm ausfallen und als wärmster Oktober seit Messbeginn in die Annalen eingehen», schreiben die Meteorologen weiter. An einzelnen Tagen war es teilweise 7 bis 13 Grad wärmer als im Schnitt. (mg)