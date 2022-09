Wetter Der Spätsommer sagt Adieu – An der Tür klopft bereits der Herbst Die Schweiz hat wohl die letzten Tage des Spätsommers erlebt. Ab Mittwoch ziehen immer wieder Schauer übers Land und die Temperaturen sinken. In den Bergen dürfte am Wochenende gar der erste Schnee fallen.

Der Herbst dürfte sich mit sinkenden Temperaturen gegen Wochenende in der Schweiz bemerkbar machen. (Symbolbild) Keystone

Der Spätsommer kehrt der Schweiz langsam aber sicher den Rücken zu. Zwar erreichen die Temperaturen am Mittwoch noch 23 bis 25 Grad. Doch es ziehen immer wieder Schauerwolken über das Land, wie Meteonews und SRF Meteo am Mittwoch mitteilen. Am Nachmittag und gegen Abend dürfte es lokal auch kräftige Gewitter geben – mit Sturmböen und Hagel.

Auch am Donnerstag ist mit weiteren Regengüssen zu rechnen, wobei die Temperaturhöchstwerte im Norden immer noch angenehm zwischen 21 und 23 Grad liegen. Im Zuge einer Kaltfront macht sich der Herbst schliesslich ab Samstag endgültig bemerkbar. In den Bergen dürften dabei bis auf rund 1500 Meter die ersten Schneeflocken zu sehen sein. Entsprechend ist laut SRF Meteo auf den höheren Alpen- und Voralpenpässen mit winterlichen Strassenverhältnissen zu rechnen.

Im Flachland gibt es am Samstag ebenfalls viele Wolken und ab und zu Regen, allerdings halten sich die Mengen in Grenzen. Dafür purzeln die Temperaturhöchstwerte gemäss Meteonews auf herbstliche 12 bis 15 Grad. (dpo)