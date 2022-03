Wetter Der Frühling zeigt sich immer mehr in den nächsten Tagen – zum Leidwesen des Tessins Das hochdruckbestimmte Wetter hält weiter an. Damit bleibt es diese Woche oft sonnig und trocken. Bis Freitag klettert das Thermometer auf milde Temperaturen. Derweil hält im Tessin die Trockenheit an.

Krokusse und andere Frühblüher spriessen derzeit aus dem Boden. (Archivbild) Keystone

Hoch Martin beschert der Schweiz derzeit sonnige Tage und dürfte auch bis Ende Woche für frühlingshafte Temperaturen sorgen. Bis Freitag erwartet MeteoNews in der Region Basel um die 15 Grad und auch sonst ist es im Norden mit 12 bis 14 Grad mild, wie der Wetterdienst am Dienstag mitteilt. Zudem nimmt auch die Bise wieder ab.

Ein #Hoch auf #Martin, das #Hochdruckgebiet welches derzeit in den Bergen für perfektes #Wintersportwetter sorgt - auch heute und in den kommenden Tagen! Alle wichtigen Infos für die Wintersportregionen in der 🇨🇭 gibt es unter https://t.co/ijfdSANaOx (rv) pic.twitter.com/jNGntP7vl4 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 8, 2022

In den Nächten bleibt es weiterhin kalt und frostig mit Mindesttemperaturen knapp unter 0 Grad. Das Wochenende dürfte schliesslich dichtere Wolken mit sich bringen. Allerdings bleiben die Temperaturen laut MeteoNews vielerorts im zweistelligen Bereich. Gegen Mitte der nächsten Woche könnte dann ein neues Hoch für Temperaturen deutlich über 15 Grad sorgen.

Was im Norden mit Freude zur Kenntnis genommen wird, ist für das Tessin indes weniger erfreulich. Denn am Alpensüdhang dauert der ohnehin schon sehr trockene Winter an. Da Niederschläge nicht in Sicht sind, bleibt die Waldbrandgefahr gross. (dpo)