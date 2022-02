Wetter Bis zu -31 Grad: Schweiz startet mit frostigen Temperaturen in die Woche Nach einer klaren Nacht erwartet die Schweiz ein sonniger Wochenstart. Der wolkenlose Himmel liess die Temperaturen erneut deutlich ins Minus sinken.

Die Schweiz erlebt derzeit einen frostigen Wochenstart. (Symbolbild) Keystone

Die Schweiz erlebt dieser Tage die bisher kältesten Temperaturen des Winters. Nach einem frostigen Wochenende geht es am Montag weiter. Laut MeteoNews Schweiz lagen die Temperaturen am frühen Morgen fast überall im Minus, auf der Glattalp erreichten sie gar -31.5 Grad. Im Mittelland wurden am frühen Morgen rund -4 Grad gemessen.

#Brrr 🥶

Auch der Montag und gleichzeitig der letzte Tag des meteorologischen Winters startet verbreitet frostig. Am kältesten ist es aktuell (05.50 Uhr) auf der #Glattalp mit -31.5 Grad. Aktuelle Messwerte: https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/LcCyviKpax — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) February 28, 2022

Der erwartete strahlende Sonnenschein wird die Temperaturen aber wieder deutlich über die Null-Grad-Grenze klettern lassen, wie der Wetterdienst auf Twitter weiter schreibt. Erwartet werden am letzten Tag des meteorologischen Winters durchschnittlich 8 bis 10 Grad, im Tessin noch etwas mehr. (chm)