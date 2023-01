In Basel konnten am Montagmorgen 180 Personen in Apotheken legale Cannabis-Portionen beziehen. Sie nehmen an der Studie «Weed Care» teil. Durchgeführt wird sie vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, der Universitären Psychiatrischen Kliniken, der Psychiatrischen Dienste Aargau sowie der Universität Basel.