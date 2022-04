Wallisellen ZH Zwei Personen sterben bei Schusswechsel mit Polizei Am Mittwochabend kam es in Wallisellen bei einer Verhaftung zu einem Schusswechsel. Dabei starben ein Mann und seine Begleiterin. Die Polizei ermittelte zuvor gegen den Verdächtigen wegen einer Entführung.

Als die Polizisten zur Verhaftung des 38-Jährigen vorrückten, kam es zum Schusswechsel. BRK News

Ein Unbekannter hatte am Donnerstag vor einer Woche einen Mann im Kanton Zürich entführt und diesen mit Schusswaffen bedroht. Danach liess er sein Opfer wieder frei. Die anschliessenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich führten zu einem 38-jährigen Deutschen. Als die Polizisten am Mittwochabend schliesslich den Verdächtigen in Wallisellen verhaften wollten, zog dieser eine Waffe und setzte diese ein. Es kam zum Schusswechsel mit der Polizei.

Dabei wurden der Mann und seine Begleiterin getroffen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarben beide noch vor Ort. Der Verdächtige war zuvor im Kanton Zürich polizeilich nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich hat weitere Ermittlungen zum Vorfall eingeleitet. (dpo)