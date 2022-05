Wallis Weniger Lawinen, dafür mehr Stürze in Gletscherspalten Der Kanton Wallis verzeichnete im vergangenen Winter weniger Lawinenunfälle. Einen Beitrag dazu leistete eine Präventionskampagne. Allerdings gab es mehr Spaltenunfälle.

Die Zahl der Notrufe wegen Lawinen ging im Kanton Wallis in diesem Winter deutlich zurück. (Symbolbild) Keystone

Die Zahl der tödlichen Lawinenunfälle ging im Wallis seit Jahren nicht zurück. Allein in der Wintersaison 2020/21 starben elf Personen, weil sie in eine Lawine geraten sind. Verschiedene Organisationen lancierten deshalb Ende 2021 eine Präventionskampagne. Nun hat die Walliser Kantonspolizei eine Bilanz gezogen. Diese fällt erfreulich aus – auch wenn Prävention nur schwer messbar ist.

So lag die Zahl der Lawinentoten, die vor allem durch das Skifahren abseits der Pisten verursacht wurden, im vergangenen Winter deutlich unter dem Durchschnitt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Und dies trotz verschiedener Wetterphänomene und regional unterschiedlicher Schneeverhältnisse. Während im Vorjahr 50 Notrufe zu Lawinenniedergängen eingingen, waren es im Winter 2021/22 noch 20. Darunter waren zwei tödliche Lawinenniedergänge.

Zugenommen hat dagegen die Zahl der Spaltenunfälle. Aufgrund des geringen Schneefalls bildeten sich auf den Gletschern dünnere und damit schwächere Schneeschichten, wie es weiter heisst. Dadurch stieg das Risiko von Spaltenunfällen. Die Zahl der Notrufe stieg entsprechend von 15 auf 34 an.

Erfolgreiche Kampagne, weitere Massnahmen bereits geplant

Die Arbeitsgruppe, welche die Kampagne lancierte, besteht aus den Walliser Rettungsorganisationen, dem Schweizer Bergführerverband, den Walliser Bergbahnen, dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung und weiteren relevanten Akteuren. Sie ist davon überzeugt, dass die verschiedenen Gruppen in ihren Wintersport-Aktivitäten noch gezielter erreicht und sensibilisiert werden müssten. Sie arbeite bereits an neuen Präventionsmassnahmen, die dann in der nächsten Saison umgesetzt würden.

Bislang konzentrierte sich die Arbeitsgruppe etwa auf Sensibilisierungsclips in den Sozialen Medien. Diese wurden laut der Kantonspolizei über 300'000 Mal aufgerufen und zahlreich geteilt. Auch wurden die Clips auf den Bildschirmen in Skigebieten veröffentlicht. So konnten alleine in Verbier bis zu 100'000 Personen pro Tag auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden. Am Online-Test über Lawinenrisiko nahmen 5000 Personen teil. (abi)