Wallis Tödlicher Bergunfall: Bergsteiger stürzt auf dem Weg zum Dent Blanche ab Ein 65-jähriger Deutscher ist beim Aufstieg auf den Walliser Viertausender Dent Blanche tödlich verunglückt. Sein Begleiter wurde mit einer Unterkühlung und einem Schock ins Spital geflogen.

Ein 65-jähriger Bergsteiger verunglückte tödlich beim Aufstieg auf den Dent Blanche. (Symbolbild) Keystone

Die Bergsteiger waren angeseilt und zu zweit unterwegs, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Von der Schönbielhütte ausgehend stiegen sie am Donnerstagnachmittag über den Quatre Anes-Grat in Richtung Dent Blanche auf. Auf einer Höhe von 4000 Metern stürzte der erste Bergsteiger etwa 30 Meter ab, bevor sich das Seil straffte und seinen Sturz stoppte.

Sein Seilpartner alarmierte sofort die Rettungskräfte. Deren Einsatz wurde jedoch durch die schlechten Wetterbedingungen erschwert. Am Unfallort konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Überlebende erlitt einen Schock und eine leichte Unterkühlung. Er wurde von der Air Zermatt ins Krankenhaus von Visp geflogen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 65-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. (aka)