Wallis Lehrling (17) stirbt bei Bauarbeiten in Schacht Tragisches Unglück im Wallis: In Ausserberg verlor ein Lehrling bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle sein Leben. Der Mann wurde nur 17 Jahre alt.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Keystone

Der 17-Jährige Lehrling arbeitete in einem Schieberschacht. Dabei liess er ein Stromaggregat laufen. Als sein Arbeitskollege kurz darauf vorbeischaute, lag der junge Mann leblos am Boden. «Trotz sofortigen Wiederbelebungsmassnahmen verstarb die Person noch an der Unfallstelle», schreibt die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft habe in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung zum Unfall vom Dienstagnachmittag eingeleitet. (mg)