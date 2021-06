«Walk of Care» Gesundheitspersonal spaziert in Aarau und Solothurn für bessere Bedingungen Erstmals findet auch in Aarau und Solothurn ein «Walk of Care» statt. Am Samstag macht das Gesundheitspersonal spazierend auf Missstände und Forderungen aufmerksam.

Die «Walk of Care» finden regelmässig in verschiedenen Schweizer Städten statt. Nun erstmals auch in Aarau und Solothurn. (Symbolbild) Keystone

In verschiedenen Schweizer Städten spaziert das Gesundheitspersonal an den sogenannten «Walk of Care» regelmässig durch die Gassen. Sie wollen damit ihren Forderungen gegenüber der Politik und den Arbeitgebern Nachdruck verleihen. Am Samstag geht das Gesundheitspersonal nun erstmals auch in Aarau und Solothurn auf die Strasse, wie das «Bündnis Gesundheit» in einer Mitteilung schreibt. Dieses besteht in der Nordwestschweiz aus dem Berufsverband für Pflegepersonal (SBK) und den Gewerkschaften VPOD und Syna.

Organisiert wird der «Walk of Care» von den regionalen Organisationen des Berufsverbands und der Gewerkschaften. Start ist in Aarau und Solothurn zeitgleich um 11 Uhr. Nach den letzten 15 Monaten sei klar, dass nicht nur die Dauerbelastung, sondern auch die leeren Versprechen der Politik das Gesundheitspersonal ans Limit bringen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieses sei frustriert und unzufrieden. Der Grund: Personalmangel und schwierige Bedingungen im Gesundheitswesen. (abi)