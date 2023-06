Vogel-Sensation! Erster Waldrapp-Nachwuchs seit 400 Jahren

Seit dem 17. Jahrhundert galt der Waldrapp in Europa als ausgestorben. Dank verschiedener Projekte zur Wiederansiedlung des schwarzen Ibisvogels ist er seit ein paar Jahren wieder in Europa in freier Wildbahn anzutreffen. Und nun meldet der Verband zooschweiz und der Zoo Zürich am Montag den ersten Bruterfolg in der Schweiz seit 400 Jahren.

Wie es in der gemeinsamen Mitteilung vom Montag heisst, sind in der Zürcher Gemeinde Rümlang in den vergangenen Tagen zwei Waldrapp-Kücken geschlüpft. Für das Monitoring der Vögel, und damit Interessierte den Bruterfolg live miterleben können, hat der Verband der Schweizer Zoos den Zoo Zürich damit beauftragt, einen Livestream direkt in die Kinderstube der Waldrapp-Küken zu installieren. Diesen können Sie auch hier in diesem Waldrapp-Liveblog verfolgen (siehe ganz oben). (sat)