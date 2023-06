Eine Schweizer Kolonie? Das sind die Pläne des Tierpark Goldau

Pascal Marty, Kurator des Tierpark Goldau (SZ). HO/Tierpark Goldau

Seit zwei Jahrzehnten setzt sich das Waldrapp-Team in Süddeutschland dafür ein, die schwarzen Ibisse nördlich der Alpen wieder anzusiedeln. Seit zehn Jahren – und noch mindestens bis 2028 – erhält es für das sogenannte LIFE-Projekt auch Gelder aus dem EU-Umweltfonds.

Wie in dessen Projekt-Beschrieb bis am Dienstag zu lesen war, soll bereits im kommenden Jahr auch hierzulande eine erste LIFE-Waldrapp-Kolonie gegründet werden. Ziel: In der Nähe des Tierpark Goldau (SZ) «mehr als 100 Jungvögel aus verschiedenen Schweizer Zoos» auszuwildern. Die Tiere sollen dann auf eine neue, praktischere Route über die Alpen ins gemeinsame Überwinterungsgebiet in der Toskana angelernt werden.

Anruf im Tierpark Goldau. Pascal Marty reagiert zunächst einmal überrascht vom plötzlichen Interesse an den Waldrappen. Ausser, wenn sich – wie vor einigen Jahren geschehen – ein Exemplar wie «Shorty» ins winterlichen Zug verirrte, gelten die schwarzen Ibisse nicht gerade als Publikumslieblinge. Zugleich ist der Zentralschweizer Tierpark-Kurator aber auch «hocherfreut» über die ersten, in den vergangenen Tagen wild geschlüpften Waldrapp-Kücken in der Schweiz.

«Längerfristig planen wir eine neue Waldrapp-Voliere», sagt Marty. Laut früheren Medienberichten rechnet der Tierpark Goldau dafür, wie auch für die allfällige Auswilderung, mit Kosten von rund 5 Millionen Franken. «Noch ist aber nichts spruchreif, alles ist noch in der Planungsphase.»

Klar ist bislang nur, dass Goldau «ein bestens geeigneter Standort für eine Schweizer Waldrapp-Kolonie ist», so Marty. Dies einerseits wegen des reichlich vorhandenen Futters. Andererseits, weil die Gans-grossen Vögel die Alpen aus der Zentralschweiz besser überqueren können. Denn aktuell nehmen einige Waldrappe bei der Übersiedelung in die Toskana jeweils grosse Umwege in Kauf, teilweise bis zum Genfersee.

Und wie wäre die Wiederansiedlung der Kolonie in Goldau denn konkret geplant? «Anfänglich wollte man hier Jungtiere aufziehen», sagt Pascal Marty. «Inzwischen können wir uns auch vorstellen, dass wir Tiere aus anderen Kolonien ansiedeln.»

Und auch beim Standort der potenziell ersten Waldrapp-Kolonie der Schweiz seit 400 Jahren weiss man inzwischen ein bisschen mehr: «Wir werden versuchen, den Tieren innerhalb des Tierparks eine geeignete Nistmöglichkeiten anzubieten und die Kolonie so aufbauen zu können.» Derzeit liefen Gespräche mit Vertretern des Waldrapp-Teams, anderer Zoos sowie dem Standortkanton Schwyz und dem Bund über das beste Vorgehen.

Mit zusätzlichen Nistmöglichkeiten, so Tierpark-Kurator Marty, könnten später nicht nur Tiere aus einer neuen Voliere einfacher aufgezogen und ausgewildert werden. Auch die Besucherinnen und Besucher würden mehr mitbekommen vom Waldrapp und dessen Wiederansiedlung.

«Neben der Bildung, Forschung und dem Naturschutz ist der Artenschutz die wichtigste Aufgabe eines modernen Tierparks», begründet Marty das Engagement des Tierpark Goldau. Bestes Beispiel dafür sind «Rupert» und «Enea», die einstigen Zootiere, die nun als erste in der Schweiz Kücken aufziehen. (sat)