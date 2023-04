Vormundschaftsbehörde Datendiebstahl bei Kesb: Gemeinde wird Opfer von Cyberangriff Die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Saxon ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Laut der Walliser Kantonspolizei wurden dabei Daten der örtlichen KESB gestohlen und verschlüsselt.

Die Walliser Gemeinde Saxon wurde Opfer einer unbekannten Hackergruppe. (Symbolbild) iStockphoto

Die bislang vorliegenden Informationen deuteten auf eine Ransomware-Attacke hin, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang es demnach, in das Informatiksystem der Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Saxon einzudringen. Dabei seien auch Daten der örtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gestohlen und verschlüsselt worden.

Die zuständige Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen werden laut Kantonspolizei Wallis durch deren Abteilung Cyberkriminalität geführt. Diese beträfen namentlich die Art und den Umfang der entwendeten Daten sowie die Mittel, welche die Täter bei dem Cyberangriff eingesetzt haben.

Nähere Infos zu dem Angriff auf die Infrastruktur der 6500-Seelen-Gemeinde im Unterwallis geben die Behörden zurzeit nicht bekannt, wie sie abschliessend schreiben.

Die Zahl von Cyberangriffen in der Schweiz ist in den vergangenen Jahren gestiegen. viele Attacken werden allerdings nicht öffentlich bekannt. Zuletzt gibt seit bald drei Wochen eine Ramsomware-Attacke auf die Informatik des Medienhauses NZZ zu reden, deren Dienste auch CH Media in Anspruch nimmt (wozu unter anderem auch dieses Portal gehört). (sat)