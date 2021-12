Vom Bund bewilligt Abschuss: Der dritte Jungwolf des Beverinrudels ist tot Die Verkleinerung des Beverinrudels ist abgeschlossen: Am Mittwoch gab der Kanton Graubünden den Abschuss eines dritten Jungwolfs bekannt.

Gefährlichen Begegnungen mit Menschen nahe der Siedlungen wurden drei Wölfen in Graubünden zum Verhängnis. (Archiv) Keystone

Der Wolf sei in der Nacht auf Mittwoch um drei Uhr morgens am Schamserberg durch die kantonale Wildhut erlegt worden, teilt das Bündner Amt für Jagd und Fischerei mit. Damit seien alle drei vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) bewilligten Abschüsse umgesetzt. Das Bafu hatte dem Abschuss dreier Jungwölfe zugestimmt, nachdem es in Siedlungsnähe zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen gekommen war.

Die Wölfe des Rudels hatten zuvor bereits Grosstiere attackiert: Einen Esel und ein Kalb. Der Kanton Graubünden wollte deshalb auch den Leitwolf des Rudels abschiessen. Dies wurde vom Bund aber nicht genehmigt. In Graubünden erhofft man sich nun, dass die Nähe der Abschussstelle zum Siedlungsgebiet zur Vergrämung der restlichen Wölfe beitrage. (wap)