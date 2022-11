Volksfest «Zibelemärit»: In Bern stehen fast 30 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf Seit den frühen Morgenstunden strömen die Besucherinnen und Besucher an den traditionellen «Zibelemärit» in der Berner Innenstadt. 410 Marktstände säumen die Gassen.

Seit den frühen Morgenstunden werden in Bern am traditionellen «Zibelemärit» rund 30 Tonnen Zwiebeln verkauft. Keystone

Jeweils am vierten Montag im November duftet die Berner Innenstadt nach Zwiebeln und Käsekuchen. Von nah und fern strömen die Besucherinnen und Besucher schon früh am Morgen in die Gassen, geniessen das emsige Treiben und erfreuen sich an den geflochtenen Zwiebelzöpfen.

In diesem Jahr stehen am traditionellen «Zibelemärit» 29'440 Kilogramm Zwiebeln zum Verkauf, wie die Stadt mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch knapp 20 Tonnen. Die Rekordmarke von fast 60 Tonnen stammt aus dem Jahr 2014. Die Zwiebeln werden an 111 der insgesamt 410 Marktständen verkauft. Wie in der Vergangenheit konnten sämtliche Marktfahrende mit Zwiebeln im Angebot berücksichtigt werden, wie es weiter heisst. (abi)