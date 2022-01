Verschluss Achtung Erstickungsgefahr: Zefal ruft Trinkflaschen für Kinder zurück Das Ventil könne sich in einzelnen Fällen zu leicht lösen: Darum ruft ein französischer Hersteller zahlreiche Trinkflaschen zurück, die sich auch hierzulande grosser Beliebtheit erfreuen.

So oder ähnlich sehen die Trinkflaschen aus. PD

Tests hätten gezeigt, «dass sich das Push-Pull-Ventil in seltenen Fällen zu leicht lösen kann», schreibt die französische Firma Zefal in einem Produkterückruf. Dadurch könne eine Erstickungsgefahr «nicht ausgeschlossen» werden. Bislang gebe es aber keinen bekannten Zwischenfälle, schreibt die Firma im Rückruf, der am Dienstag auch über den Kanal des Bundes publiziert wurde.

Die betroffenen Flaschen wurden «zwischen Januar 2017 und Januar 2022 in einer Vielzahl von Aufdrucken und Farben verkauft», wie es in der Mitteilung heisst. Alle Modelle «tragen den Schriftzug ‹ZEFAL› auf dem Flaschenboden und sind mit einer Höhe von nur 158 mm und einer Füllmenge von 350 ml eindeutig als Kinderflaschen zu erkennen», heisst es weiter. Wer noch eine solche Flasche daheim habe, solle diese nicht mehr verwenden und den Hersteller kontaktieren um eine «vollständige Rückerstattung zu vereinbaren». Danach würde Zefal «so schnell wie möglich den empfohlenen Verkaufspreis von 5 Euro» zurückzahlen. (mg)