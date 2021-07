Vermisstmeldung Der vermisste 36-Jährige aus Rothrist wurde aufgefunden Der Vermisste verliess seinen Wohnort Rothrist am Montag mit unbekanntem Zielort. Er wurde am Mittwoch Morgen lebend aufgefunden.

Der Vermisste wurde wieder aufgefunden. zvg

Eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen stiess am Mittwochvormittag in einem Waldstück oberhalb von Rothrist auf den Vermissten. Er war leicht unterkühlt, sonst jedoch unverletzt. Eine Ambulanz brachte ihn zur näheren Untersuchung ins Spital.

Er hatte seinen Wohnort am Montagmorgen verlassen. Da befürchtet werden musste, dass ihm etwas zugestossen sein könnte, suchte die Polizei am Dienstag intensiv nach dem Vermissten. Die Suchaktion an der auch Polizeihunde und ein Helikopter im Einsatz standen, musste am späten Dienstagabend ohne Ergebnis abgebrochen werden.

Aufgrund der Vermisstmeldung in den Medien meldete ein Anwohner später in der Nacht, dass er am Montag möglicherweise dem Gesuchten begegnet sei. Aufgrund dieser Information konzentrierte die Polizei ihre Suche am Mittwoch auf das fragliche Waldstück und konnte den Vermissten dadurch noch rechtzeitig auffinden.