Rückruf: Im Coop verkaufte Hängematten können reissen

Parteistreit Jetzt macht auch die Goldküsten-SVP Andreas Glarner zum Sündenbock für Wahlschlappen

In Christoph Blochers Heimat an der Zürcher Goldküste schiessen sich SVP-Lokalpolitiker auf Andreas Glarner ein. Sie sehen den Aargauer Parteikollegen als eine der Ursachen für die bitteren Wahlniederlagen in ihren Gemeinden. Glarner wagte sich in die Höhle des Löwen und stellte sich seinen Kritikern.