Bern-Zürich Nach Unfall: A1 zwischen Kirchberg (BE) und Kriegstetten (SO) gesperrt ++ Bund rät grossräumig zu umfahren Am frühen Donnerstagmorgen kam es bei Utzenstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Folge: Zwischen Kirchberg (BE) und Kriegstetten (SO) ist die Autobahn A1 Richtung Zürich gesperrt. Das Bundesamt für Strassen rät, das Gebiet grossräumig zu umfahren.

Laut Kantonspolizei Bern kam es am frühen Donnerstagmorgen bei Kriegstetten (SO) zu einem Unfall. Deswegen ist die A1 in beiden Richtungen gesperrt. Keystone

Auf der Autobahn A1 zwischen Kirchberg (BE) und Kriegstetten (SO) in Richtung Zürich geht derzeit nichts mehr. Und auch auf den empfohlenen Umfahrungsrouten entlang des Jurasüdfusses – sprich: auf der A6 und A5 – gerät der Verkehr wegen Überlastung ins Stocken.

Dies nachdem es am frühen Donnerstagmorgen bei Utzenstorf zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Das bestätigt die für den Streckenabschnitt zuständige Kantonspolizei Bern auf Anfrage von CH Media. «Kurz nach 5 Uhr» seien erste Meldungen dazu eingegangen. Details zum Unfall – und erst recht, wie es dazu kommen konnte – konnte eine Sprecherin noch nicht sagen. Sie stellte jedoch eine Medienmitteilung in Aussicht.

Grossräumige Umfahrungs-Empfehlungen

Klar ist jedoch bereits: Als Folge des Unfalls staut sich der Verkehr seit etwa 6 Uhr auch bereits zwischen der Verzweigung Schönbühl (BE) und Kirchberg, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) online weiter meldet. Und zwischen Kirchberg und Kriegstetten ist die A1 gleich ganz gesperrt.

Der TCS rät Reisenden aus Bern in Richtung Zürich daher bereits ab der Verzweigung Schönbühl via A6 / A5 das Unfallgebiet dem Jurasüdfuss entlang zu umfahren.

Für Reisende aus Bern in Richtung Zentralschweiz und Gotthard rät der TCS, bereits ab der Verzweigung Wankdorf via A6 / A8 zu fahren. Auch das Bundesamt für Strassen (Astra) rät diesen Lenkerinnen und Lenkern, das Unfallgebiet im Mittelland via das Berner Oberland und den Brünig zu umfahren. (sat)

Update folgt ....