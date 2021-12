Verhaltensregeln Graubünden warnt vor Wölfen in Siedlungsnähe Der Wintereinbruch in den Bergen treibt Hirsche und Rehe ins Tal. Damit kommen auch die Wölfe ins Siedlungsgebiet. Der Kanton Graubünden informiert die Bevölkerung.

Im Kanton Graubünden kommen die Wölfe in die Nähe des Siedlungsgebietes. (Archivbild) Keystone

In der kommenden Zeit müsse mit vermehrten Beobachtungen von Wölfen in Siedlungsnähe gerechnet werden, teilte das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Mittwoch mit. Grund dafür ist der Wintereinbruch in den Bergen: Die Wölfe folgen den Hirschen und Rehen, die sich in Tallagen zurückziehen.

Grundsätzlich bestehe keine Gefahr für den Menschen und Freizeitaktivitäten im Freien müssten nicht eingeschränkt werden, heisst es in der Mitteilung. Dies gilt aber nur, solange der Wolf in Siedlungsnähe keine Futterquellen erschliessen kann. Wenn sich der Wolf an die Nähe des Menschen gewöhnt habe, könne es zu gefährlichen Situationen kommen, schreibt das Amt für Jagd und Fischerei.

Der Kanton Graubünden erteilt der Bevölkerung deshalb Verhaltensempfehlungen. Dazu gehört unter anderem, dass Abfälle und Tierfutter nicht ungesichert im Freien aufbewahrt und Essensreste nicht auf Komposthaufen entsorgt werden sollen. Bei Begegnungen in Siedlungsnähe soll ausserdem immer die Wildhut kontaktiert werden, damit diese die Raubtiere so rasch wie möglich vergrämen kann. Damit sollen die Wildtiere vor der Gewöhnung an den Menschen geschützt werden. (wap)