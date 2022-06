Vennes/Belmont VD Tödlicher Unfall auf der Autobahn: 65-Jähriger kracht in Baustelle Ein Lenker verpasste auf der Autobahn die Umleitungsstrecke einer Baustelle und verunglückte schwer. Im Spital verstarb er an den Folgen des Unfalls.

Auf der Autobahn A9 zwischen Vennes und Belmont (VD) kam es zum tödlichen Unfall. Keystone

In einem Baustellenbereich auf der Autobahn A9 zwischen Vennes und Belmont verlor am späten Mittwochabend ein 65-jähriger Lenker die Kontrolle über sein Auto. Die Front des Autos krachte heftig in eine metallene Umleitungsstrecke. Dieses Element zwingt die Verkehrsteilnehmer, bei Bauarbeiten auf Autobahnen die linke Fahrbahn in einer Umleitung zu benutzen.

Infolge des Aufpralls wurde der im Wallis wohnhafte Schweizer schwer verletzt und ins Universitätsspital Lausanne gebracht. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen. Wie es zum Unfall kam, ist noch unbekannt. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (aka)