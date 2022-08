Lausanne Polizei erwischt Hehlerbande mit 194 gestohlenen Fahrrädern In Lausanne wurden Hehler beim Verladen von gestohlenen Fahrrädern erwischt. Vermutlich hätten die Velos nach Afrika exportiert werden sollen. Ihr Wert wird auf 110'000 Franken geschätzt.

Die Waadtländer Polizei entdeckte einen grossen Fall von gestohlenen Velos. (Symbolbild) Keystone

Die Lausanner Polizei war Mitte Mai alarmiert worden, weil zwei Männer in der Innenstadt beim Beladen eines Lieferwagens mit Fahrrädern beobachtet worden waren. Wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte, steckte dahinter ein grösserer Fall. Eine erste Kontrolle vor Ort ergab, das zwei der Fahrräder als gestohlen gemeldet waren. Die Ermittlungsbehörden machten sich daraufhin auf die Suche nach den Eigentümern der anderen Velos.

Dabei kam zum Vorschein, dass 56 Velos und zwei elektrische Trottinetts gestohlen waren. Die Polizei beschlagnahmte deshalb alle 194 Fahrräder. Ein 53-jähriger Gambier kam in Untersuchungshaft. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die gestohlene Ware per Schiffscontainer nach Gambia hätte verschifft werden sollen.

Gestohlene Ware im Wert von über 110'000 Franken

Insgesamt wird der Wert der Fahrräder auf 110'000 Franken geschätzt. Sie stammen aus den Kantonen Waadt und Wallis. Personen, denen in der zweiten Jahreshälfte 2021 oder den ersten Monaten 2022 in diesen Kantonen ein Fahrrad oder E-Trottinett gestohlen wurde, sollen auf einer Internetseite danach suchen können. Diese war am Montagmorgen aber noch nicht online abrufbar.

In der Schweiz werden gemäss Pro Velo Schweiz jährlich rund 35'000 Fahrräder als gestohlen gemeldet, die Dunkelziffer der tatsächlich gestohlenen Verlos wird auf das Doppelte geschätzt. Während die Zahl der Diebstähle in den letzten Jahren konstant ist, steigt der Wert der gestohlenen Ware. Grund dafür ist der Boom bei den E-Bikes, die deutlich teurer sind als die meisten herkömmlichen Fahrräder. (wap)