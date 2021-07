Uri Kleinflugzeug im Gotthardgebiet abgestürzt – Pilot aus Deutschland ist verstorben Am Sonntag ist im Gotthardgebiet ein deutsches Kleinflugzeug abgestürzt. Der 60-jährige Pilot konnte nur noch tot geborgen werden. Die Absturzursache ist noch unklar.

Der Absturz ereignete sich in unwegsamen Gelände, weshalb sich die Bergung verzögerte. Kapo UR

Am Sonntagnachmittag wurde der Kantonspolizei Uri ein möglicher Absturz eines in Deutschland immatrikulierten Kleinflugzeugs der Marke Mooney im Gotthardgebiet gemeldet. Zeitgleich wurde die Rega aufgeboten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Kantonspolizei Uri bot umgehend Einsatzkräfte auf und leitete eine kantonsübergreifende Such-, Rettungs- und Bergungsaktion ein.

Aufgrund des dichten Nebels im möglichen Absturzgebiet war in den Stunden nach Eingang der Ereignismeldung nur eine terrestrische Suche möglich. Am frühen Montagmorgen wurde dann das Wetter besser und die Absturzstelle konnte lokalisiert werden. Diese befindet sich in unwegsamem Berggelände im Gebiet Gloggentürmli in rund 2700 Meter über Meer.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen konnten sie nur noch den Tod des 60-jährigen deutschen Piloten feststellen. Er war alleine unterwegs. Zur aufwendigen Bergung des Flugzeugwracks wurden die Swiss Helicopter AG und die Rotex Helicopter AG aufgeboten. Die Absturzursache und die Höhe des Sachschadens können zurzeit nicht beziffert werden.

Die Kantonspolizei Uri hat in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und unter der Leitung der Bundesanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Zuständigkeit für die Strafverfolgung liegt bei der Bundesanwaltschaft. (rwa)