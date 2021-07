Unwetter Hochwasser: Das Schlimmste scheint überstanden zu sein Nach den schweren Unwettern in den letzten Tagen hat sich die Hochwassersituation leicht entspannt. Die Pegel der Seen sind nicht mehr weiter gestiegen. Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh.

Die Feuerwehr ist pausenlos im Einsatz. Im Bild: Einsatzkräfte im Berner Quartier Altenberg. Keystone

Die Wasserstände des Thuner-, Bieler- und Vierwaldstättersees sind gemäss Messdaten seit dem späteren Freitagabend stabil. Die Pegel dieser Gewässer sind in der Nacht auf Samstag nicht mehr weiter angestiegen. Gemäss der Naturgefahrenkarte des Bundes gilt für alle drei Seen jedoch die höchste Gefahrenstufe für Hochwasser. Auch am Genfer-, Neuenburger- und Zürichsee wurde die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Gleiches gilt für die Aare, die Reuss und den Rhein.

Aus diesem Grund ist es für eine Entwarnung noch zu früh. Laut dem Bundesamt für Umwelt dürften die Seepegel auch in den nächsten Tagen weiter sehr hoch bleiben und nur langsam sinken. Die Behörden rufen dazu auf, sich von Flüssen und Seen fernzuhalten.

Die gute Nachricht: Vorerst sollte es trocken bleiben, wie ein Blick auf die Wetterradare von SRF Meteo und Meteo Schweiz verrät. Für heute Samstag sind tagsüber keine erheblichen Niederschläge zu erwarten. Am Abend könnte es in der Ostschweiz Regen geben, welche gegen Mitternacht auch die Region Luzern erreichen könnten.

Heute ziehen von Nordosten her mit Unterbrechungen immer wieder #Schauer herein, dies betrifft v.a. zentralen und östlichen Landesteile. Bis Sonntagmorgen kommen im Osten 10-15, lokal 20 mm #Regen dazu, nach Westen zu ist es viel weniger. Im #Tessin ist es föhnig und heiss. (km) pic.twitter.com/W0LG1Gbdro — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 17, 2021

Eine ruhige Nacht meldet Schutz und Rettung Bern. Der Pegel der Aare bleibe jedoch hoch.

Ruhige Nacht für die Feuerwehr der Stadt Bern. Der Aarepegel in @Bern_Stadt bleibt hoch. Wir prüfen die Lage vor Ort laufend. Mehr Infos via https://t.co/zBaMuzQFZV — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) July 17, 2021

Zuversichtlich zeigt sich auch der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Das Schlimmste scheine überstanden, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter – vorausgesetzt heftige lokale Gewitter blieben aus.

Das Schlimmste scheint überstanden. Kommen da nicht mehr heftige lokale Gewitter - kommt Bern mit einem blauen Auge durch die Juli-Hochwasserzeit. Die Massnahmen von Schutz und Rettung Bern waren wirkungsvoll! Danke an alle Einsatzkräfte! 👍 — Reto Nause (@RetoNause) July 16, 2021

Jede Hilfe zu spät kam für rund 17'000 Hühner in Trasadingen im Kanton Schaffhausen. Wegen der starken Regenfälle drang am Freitagnachmittag Wasser in den Hühnermastbetrieb ein, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch feststellen, dass die Mehrzahl der Hühner bereits ertrunken war. 5500 Hühner mussten aufgrund ihres schlechten Zustands mittels Kohlendioxid von ihrem Leiden erlöst werden. (rwa)