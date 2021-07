Unwetter Blitze, Regen und Hagel: Schweres Gewitter zog über die Schweiz Ab Samstagmittag zog ein Gewitter über die Schweiz. Lokal brachte es viel Regen und Hagelkörner so gross wie Golfbälle. Auch am Sonntag gibt es teilweise kräftige Regenschauern und weitere Gewitter.

In der Ostschweiz gab es nicht nur Regen, sondern auch Hagel. BRK News

In Appenzell fiel am Samstagabend innert zehn Minuten mit 33,2 mm eine der grössten Regensummen, die in der Schweiz in so kurzer Zeit je gemessen wurde. Das teilte SRF Meteo auf Twitter mit. Auch in Robièi TI und Wädenswil ZH gab es mit 35,4 respektive 31,3 mm viel Regen innert drei Stunden.

Besonders eindrücklich war der #Starkregen am frühen Abend in #Appenzell. Von den 36.1 mm fielen 33.2 mm in nur 10 Minuten! Dies ist eine der grössten Regensummen, die in so kurzer Zeit in der Schweiz je gemessen wurden. ^ls pic.twitter.com/sov9mxsRfj — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2021

Der Wetterdienst meldete eine besonders heftige Gewitterzelle, die über die Schweiz zog und Golfballgrosse Hagelkörner mit sich brachte. Ausserdem wurden bis um 22.20 Uhr über 27'000 Blitze registriert, wie MeteoNews twitterte. Bis Mitternacht gab es knapp 30'000 Blitze, danach kamen nochmals knapp 5000 dazu. Wie der Wetterdienst weiter mitteilte, gab es mit über 6100 Blitzen am meisten Entladungen im Kanton St. Gallen. Dahinter folgen Thurgau mit 4000 und Zürich mit 3500 Blitzen.

Zwischenbilanz #Gewitter: Bis 22:20 Uhr entluden sich schweizweit über 27'100 #Blitze. Zudem gab es örtlich #Hagel, #Starkregen (z.B. in #Appenzell über 33 mm in 10 Minuten) sowie kräftigen Wind (z.B. in #Quinten 87 km/h). Auch jetzt sind noch ein paar Gewitter unterwegs. (ss) pic.twitter.com/96Zfeaj7RI — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 24, 2021

Begleitet wurden die Gewitter von starken Böen. Die stärkste wurde gemäss MeteoNews in Quinten am Walensee mit 87 km/h gemessen. In Schmerikon am oberen Zürichsee gab es eine Böe mit 81 km/h. Dahinter folgen das Chasseral BE (78 km/h) und Binn VS (73 km/h).

Am Sonntag geht es weiter mit den Unwettern. Wie der Wetterdienst mitteilt, sei nach den Gewittern vor den Gewittern: im Süden ganztags, im Norden vor allem am Nachmittag und in den Bergen. Ein genauer Ablauf sei aber bei der aktuellen Wetterlage unmöglich. Dazwischen gibt es immer wieder trockene und sonnige Phasen mit schwülwarmen Temperaturen von 22 bis 26 Grad.

Ein erstes Gewitter brachte am Sonntagmorgen in Ascona TI in einer halben Stunde bereits wieder 30 mm Regen. (abi)