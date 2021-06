Unwetter Gleise unter Wasser: Bahnhof am Flughafen Zürich gesperrt Am Flughafen Zürich fahren momentan keine Züge. Grund dafür ist Wasser, das nach einem Unwetter in den Bereich des Flughafenbahnhofs geflossen ist. Die Gleise stehen teilweise unter Wasser.

Der Bahnhof am Flughafen Zürich ist vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) Keystone

Der Flughafenbahnhof Zürich ist bis auf weiteres gesperrt. Sämtliche Züge fallen aus, wie die SBB am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Wie lange die Störung dauert, sei offen. Wie der Flughafen auf Twitter schreibt, seien die Einsatzkräfte vor Ort. Reisende würden gebeten, per Bus, Tram oder Privatverkehr anzureisen.

Am Flughafen Zürich ist Wasser in den Bereich des Bahnhofs eingetreten. Der Flughafenbahnhof ist vorübergehend gesperrt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Reisende werden gebeten, per Bus, Tram oder Privatverkehr zum Flughafen Zürich zu reisen. Weitere Infos folgen. — Zurich Airport (@zrh_airport) June 24, 2021

Nach «intensiven Starkniederschlägen» in der Flughafenregion trat am späten Mittwochabend Wasser in den Bereich des Bahnhofs ein. Gemäss SBB konnte der Wassereinbruch zwar noch in der Nacht gestoppt werden, die Gleisanlagen stehen jedoch teilweise unter Wasser. Auch die Fahrleitungen waren betroffen und mussten abgestellt werden. Aktuell werden die Schäden analysiert und behoben.

Gemäss SBB wird der Fernverkehr zwischen Zürich und der Ostschweiz umgeleitet. Die Züge nach Basel, die via Flughafen fahren, sowie die S2 und S16 wenden vorzeitig in Zürich Oerlikon.

Das Unwetter führte auch im Jurabogen zu Schäden und entsprechenden Zugsausfällen sowie Verspätungen. So sind gemäss SBB neben dem Bahnhof Zürich Flughafen auch die Bahnstrecken Moutier-Sonceboz-Sombeval, Moutier-Crémines und Reuchenette-Péry-Courtelary vorerst unterbrochen. Ersatzbusse stehen teilweise im Einsatz.

Wie MeteoNews auf Twitter schrieb, fielen am Flughafen Zürich 49,6 mm Regen. Noch mehr gab es mit 62 mm allerdings in Langenbruck (BL). Das sei knapp die Hälfte dessen, was normalerweise über den ganzen Juni verteilt fällt. Auch am Donnerstagabend sollen sich vom Jura und von den Alpen her Regengüsse und unwetterartige Gewitter ausbreiten. (abi)