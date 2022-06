Unglück Zwei tödliche Wanderunfälle in der Ostschweiz Am Wochenende verunglückten zwei Personen beim Wandern in der Ostschweiz. Eine 75-jährige Frau aus dem Kanton Bern stürzte beim Wandern zwischen Äscher und Chobel in den Tod, ein 64-jähriger Mann verunfallte bei einem Bergungsversuch beim Tschuggen.

Am Wochenende kam es beim Äscher und Tschuggen zu zwei tödlichen Wanderunfällen. Im Bild das bekannte Berggasthaus Äscher. Bild: Ralph Ribi

Der erste Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag. Eine 75-jährige Frau aus dem Kanton Bern wanderte zusammen mit Familienangehörigen vom bekannten Ausflugsziel Äscher im Kanton Appenzell Innerrhoden in Richtung Chobel. Wie die zuständige Kantonspolizei am Montag mitteilte, stolperte die Frau und stürzte den steilen Abhang und über eine Felswand rund 80 Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

Kurz vor 16 Uhr wurde dann in der Südwestwand des Tschuggen bei Heiligkreuz (SG) ein 64-jähriger Mann tot aufgefunden. Wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte, wollte der Mann ein abgestürztes Modellflugzeug bergen. Dabei kam er im steilen Gelände zu Fall. Er dürfte gemäss Polizei mehr als hundert Meter abgestürzt sein. Sein 37-jähriger Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie es weiter heisst. (mlb/abi)