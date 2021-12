Unglück Nach Hausbrand: Zwei Bewohner werden vermisst In der Nacht auf Donnerstag ist in einem Haus im Oberhelfenswil SG ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Allerdings werden zwei Bewohner vermisst.

Das Haus stand in Vollbrand. Kapo SG

Die Rettungskräfte trafen um 3 Uhr in der Früh das Haus in Vollbrand vor und begannen mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Warum der Brand ausbrach, wird abgeklärt. Klar ist bereits: Zwei Bewohner werden vermisst. Diese hätten sich möglicherweise im Haus aufgehalten, betont die Polizei. Aus Sicherheitsgründen konnte die Feuerwehr jedoch noch nicht ins Haus vordringen. Zwei Bewohner gelang es, das Haus rechtzeitig zu verlassen. Sie mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gefahren werden.

Durch den Brand wurde das Haus stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. (rwa)