Unglück Etliche Tote in Türkei und Syrien nach Erdbeben – Zahl der Opfer steigt an Schwere Erdbeben haben am frühen Morgen die Türkei und Syrien erschüttert. Nach ersten Erkenntnissen gab es zahlreiche Todesopfer und die Verwüstungen sind gross. Das grössere Beben hatte eine Stärke von 7,8.

Bei schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Keystone

Schwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mindestens 138 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Wenigstens 440 Menschen seien verletzt worden.

Auch aus dem benachbarten Syrien wurden zahlreiche Tote gemeldet: Ein Vertreter des syrischen Gesundheitswesens hatte die Zahl der Toten in dem Land mit 62 beziffert. Die Gesamtzahl der Getöteten in beiden Ländern lag damit bei mindestens 138.

Beben mit Stärke 7,8

Die US-Erdbebenwarte verortete ein Beben der Stärke 7,8 etwa 33 Kilometer von Gaziantep entfernt. Dabei handelt es sich um die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz, unweit der Grenze zu Syrien. Die Tiefe wurde mit 18 Kilometern angegeben. Ein starkes Nachbeben der Stärke 6,7 ereignete sich den Angaben zufolge etwa zehn Minuten später.

In der #Türkei gab es ein starkes Erdbeben in der Nähe von #Gaziantep . Der Türkische Rote Halbmond @RedCrescent ist unterwegs, um den Betroffenen zu helfen. #redcross https://t.co/d2yodYEokc — Rotes Kreuz CH (@RotesKreuz_CH) February 6, 2023

Auf beiden Seiten der Grenze stürzten Gebäude ein. Menschen versuchten in Panik, sich bei winterlichen Bedingungen ins Freie in Sicherheit zu bringen. Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten noch steigt. (dpa/abi)

